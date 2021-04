MARCIANISE. L’aperitivo va fuori orario, bar chiuso per aver violato le regole anti-covid

MARCIANISE – Continuano i controlli serrati per assembramenti e ordine pubblico portati avanti dai caschi bianchi di Marcianise, con l’obiettivo di far rispettare le necessarie regole anti-covid. Incessante l’attività della polizia municipale nel controllo delle attività. in questi giorni, gli agenti della polizia municipale hanno sanzionato per violazione al decreto legge vari cittadini. Inoltre, nella serata di sabato sono intervenuti e chiuso un bar che aveva prolungato l’aperitivo, superando il limite orario.