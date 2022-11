COVID. Sale il numero dei positivi nel Casertano. L’elenco dei contagiati comune per comune

I dati dell’Asl di Caserta relativi alla giornata di ieri, 15 novembre. Il tasso di positività in Terra di Lavoro si attesta al 13,41%.

CASERTA Sale il numero dei positivi in Terra di Lavoro. Dal report dei tamponi, comunicato dall’Asl di Caserta e relativo alla giornata di ieri 15 novembre, sono 313 i nuovi positivi, con 71 casi in più rispetto alla giornata precedente. In totale, i contagiati in tutta la provincia sono sono 2606 ed il tasso di positività si attesta al 13,41%. Qui sotto l’elenco dei positivi Comune per Comune.