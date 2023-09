Discriminazioni sessuali e comunità LGBTQ, al via il corso di formazione

Il corso avrà inizio il prossimo 2 ottobre presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli.

CASERTA Dopo la doccia fredda che è stata l’inaspettata chiusura ad inizio di settembre, da parte del comune di Caserta, ente sottoscrittore di un’apposita convenzione, del Centro contro le discriminazioni di genere, arriva una buona notizia per la realtà locale LGBTQ+. Parte tra poco la formazione delle varie figure professionali che operano in tale contesto, il quale è notoriamente caratterizzato da particolare complessità per le problematiche che si pongono e proprie dei vari profili implicati, legale, sanitario, psicologico e relazionale.

La tutela dei diritti delle persone LGBTQ+ è una priorità dell’Unione Europea. Nel 2019 l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha presentato il report della seconda indagine sulle persone LGBTQ+, i cui risultati mostrano pochi progressi negli ultimi anni. Ancora oggi la discriminazione nella vita quotidiana persiste e molte persone sentono il bisogno di nascondere la propria identità LGBTQ+ per evitare discriminazioni, odio o addirittura violenza. I dati sottolineano come le persone trans e intersessuali si trovano ad affrontare una lotta ancora più dura. Nel settore sanitario, il rapporto con i servizi pubblici rimane problematico. In ambito legale, giudici e avvocati spesso, a causa di una carenza di formazione, non sono in grado di seguire adeguatamente, ad esempio, i transgender nella procedura di riassegnazione del sesso. Il progetto TRANSIT, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ “Partenariati su piccola scala per l’istruzione e la formazione professionale”, coinvolge 5 Partner da 3 Paesi dell’Unione Europea: Italia (Amigay aps e Paradigma), Repubblica Ceca (Transparent), Slovacchia (Saplinq) e si propone di fornire una formazione innovativa a professionisti sanitari (medici, infermieri, psicologi, psicoterapeuti), giudici e avvocati che si occupano a vario titolo di persone LGBTQ+.

Il corso di formazione avrà inizio il prossimo 2 ottobre presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e prevede un numero di 6 incontri, di cui 2 trasversali, 3 per le professioni sanitarie e 1 per le professioni legali.

Per ulteriori informazioni e l’eventuale iscrizione al corso formativo, si può scrivere al seguente indirizzo email: [email protected]

