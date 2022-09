Domani a Rai 2 l’odissea del maresciallo dei carabinieri Bolognesi: per quattro anni ingiustamente in carcere

Sarà accompagnato da suo avvocato Raffaele Crisileo che su questa incredibile vicenda ha anche scritta un libro

CASTEL VOLTURNO – Domani, giovedì 15 settembre, su Rai 2 ospite di Salvo Sottile nella trasmissione “I fatti Vostri “ dalle ore 11.00 in poi sarà in diretta il maresciallo dei carabiniere Alfonso Bolognesi. Sarà accompagnato dall’avv. Raffaele Crisileo. Salvo Sottile intervisterà il sottufficiale dei carabinieri ripercorrendo la sua odissea giudiziaria. Tre processi, due assoluzioni e una condanna definitiva a 4 anni di carcere. Cinque gradi di giudizio per questa causa. Quattordici anni di calvario umano e giudiziario, quattro anni di carcere quasi interamente espiati di cui gli ultimi 6 mesi in affidamento in prova nella pizzeria del fratello: alla fine l’assoluzione definitiva in sede di revisione e il suo ritorno in servizio dopo 14 anni ora che è ai limiti di età. Salvo Sottile parlerà anche del libro dell’avv. Crisileo “Vittima innocente : un caso di errore giudiziario” Ed. Saletta Dell’Uva che sta per uscire e che narra la vicenda di Bolognesi in quanto gli è stato vicino come amico e come professionista in questo drammatico vissuto.