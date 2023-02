Droga a profusione per i giovani della città: in 16 davanti al giudice per spaccio di stupefacenti. TUTTI I NOMI

Un errore tecnico ha fatto slittare l’udienza del procedimento a carico di 16 persone accusate di gestire le piazze di spaccio in diversi comuni della provincia.

SPARANISE/PIGNATARO/CARINOLA Tutto rinviato alla prossima settimana per 16 persone, finite davanti al giudice per spaccio di sostanze stupefacenti nell’agro caleno. L’udienza, che avrebbe dovuto tenersi ieri, è, infatti, slittata per un prblema tecnico. Le accuse mosse dal pm Gionata Fiore riguardano persone di Calvi Risorta, Sparanise, Pignataro Maggiore, Carinola, Bolzano e Caivano. La scorsa estate il fermo degli indagati, alcuni dei quai nel corso di questi mesi sono poi stati messi in libertà, in attesa del procedimento penale. Nelle maglie della giustizia Dora

. Le indagini furono eseguite dai carabinieri della Compagnia di Capua. Antonio De Rosa, pochi giorni fa, è stato scarcerato.