ELEZIONI POLITICHE. Zinzi: “Carenza di personale e emergenza sanitaria nel carcere di S. Maria Capua Vetere”

SPAZIO ELETTORALE. Ad un mese di distanza dalla sua ultima visita, il candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2 torna nel penitenziario sammaritano.

CASERTA A distanza di un mese dall’ultima visita, Gianpiero Zinzi è ritornato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. “La situazione è sempre la stessa – spiega il capogruppo della Lega in consiglio regionale Gianpiero Zinzi, candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2 – da un po’ di tempo a questa parte. Solo che alla carenza di donne e uomini in divisa e di mezzi si aggiunge anche la questione sanitaria. Gli operatori sanitari che lavorano nelle carceri sono abbandonati a loro stessi. Lavorano in strutture inadeguate, sono costretti a turni estenuanti per coprire una carenza di personale che va avanti da troppo tempo. Come se non bastasse subiscono continue aggressioni. La mia solidarietà – conclude Zinzi – va al personale penitenziario e sanitario. Ma è chiaro che qui è tutto il sistema che va riformato. Lo faremo noi, dal 25 settembre in poi!”.