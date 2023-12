Feriti dopo incidente sulla Provinciale. Ma dopo l’impatto automobilista scomparso

CARINOLA – Brutta giornata quella di ieri, martedì relativamente agli incidenti sulle strade del casertano.

Dopo il brutto ribaltamento di un autocarro a Maddaloni, lungo la Nazionale Appia (GUARDA LE FOTO) , e il pericoloso incidente che ha visto coinvolto una mamma e una figlia in via Appia Antica, a Casapulla (leggi qui) , sempre ieri si è registrata una terza collisione, questa volta nei pressi di Carinola.

Due auto si sono scontrate mentre transitavano lungo la Provinciale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e anche un’ambulanza del 118 per aiutare le persone rimaste lievemente ferite.

Il problema è che, nel momento in cui sono arrivati i soccorsi, di auto ce n’era una sola. Secondo la testimonianza di una delle persone coinvolte nell’impatto, l’altra auto sarebbe andata via, con il conducente che avrebbe quindi abbandonato il luogo dell’incidente. Un’ipotesi è che l’uomo potrebbe essersi recato in ospedale autonomamente