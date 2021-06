Fermato alla guida di un’auto rubata, arrestato 52enne

RAVISCANINA – In Raviscanina piazza Umberto I °, i carabinieri della Stazione di AILANO, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, per ricettazione, un 52enne cittadino serbo, residente a Napoli. L’uomo, in Piazza Umbero I° di quel centro cittadino, è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre era alla guida di un’alfa 147, denunciata rubata il 01 aprile u.s. presso la Stazione Carabinieri di Cercola (NA) dal 35enne proprietario di Pollena Trocchia (Na). Il veicolo è stato restituito all’avente. L’arrestato, è stato posto agli arresti domiciliari.