AVERSA – Gli agenti della polizia locale di Aversa hanno invitato un uomo, che si trovava insieme ad altre persone in strada, ad indossare la mascherina. A quel punto, ha iniziato a discutere, opponendo resistenza: gli agenti hanno quindi deciso di fermarlo. E’ stato portato al comando per essere identificato e denunciato. E’ successo nel pomeriggio in via Orabona.