Figlia disperata chiama i soccorsi: “mia madre non risponde più”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ha chiamato il 113 la figlia di una donna 83 residente via Firenze, Santa Maria Capua Vetere, per la quale si è temuto dopo che il rintracciabile per diverse ore.



Sono stati i vigili del fuoco ad intervenire, riuscendo ad entrare in casa.



La donna è stata rinvenuta a terra, durante, impossibilitata a muoversi a seguito di una caduta.



Portata all’ospedale, è emerso che la donna prima di finire a terra, era stata colpita da un malore.