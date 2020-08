FOTO E VIDEO. DILUVIO A S. MARIA C.V. Si allaga anche la chiesa di San Pietro

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – L’incredibile bomba d’acqua agostiana che ha colpito il comune di Santa Maria Capua Vetere e tutta la zona della Nazionale Appia (GUARDA QUI LE FOTO) non ha risparmiato neanche i luoghi sacri e in questo caso la chiesa di San Pietro nella città sammaritana. A pubblicare il video dell’allagamento della chiesa di San Pietro è stato un cittadino particolare, il prete della Parrocchia, don Agostino Porreca, che ha voluto rendere pubblica la difficoltà che in questi minuti sta vivendo lui e tutta la comunità vicina alla chiesa.

Pubblicato da Agostino Porreca su Mercoledì 5 agosto 2020