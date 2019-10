Gennaro Troianiello riparte dal Gladiator! Tutti i suoi siparietti che hanno fatto il giro del web

Santa Maria Capua Vetere (Giuseppe Baia) – C’è chi lo definisce un vero e proprio talismano, l’elemento che all’interno dello spogliatoio di una squadra di calcio non può e non deve mancare, per nessuna ragione al mondo.

Una fama che lo precede, con un palmares in cui spiccano ben 3 promozioni tra serie D ed Eccellenza ma ancor di più i 5 campionati di serie B vinti, con annessa promozione in serie A.

Stiamo parlando di Gennaro Troianiello.

Nel 2011 la promozione col Siena, due anni dopo col Sassuolo di Eusebio di Francesco, nel 2014 con la maglia del Palermo, nella stagione 2014/2015 con i felsinei del Bologna e, infine, nel 2017 col Verona, tutte dal campionato cadetto alla massima serie.

Ben 123 gol in carriera, una vita da jolly, utilizzabile quasi in ogni ruolo dal centrocampo in su.

Esterno d’attacco, mediano, addirittura seconda punta.

Tanta corsa, si, ma anche “piedi buoni”, sempre pronto a dare il proprio contributo alla squadra, con grinta e senza mai risparmiarsi.

L’ormai 36enne calciatore napoletano ha deciso, dopo l’esperienza a Nola dello scorso campionato, di ripartire dal Gladiator, in serie D, pronto a recitare, ancora una volta, un ruolo da protagonista.

E non solo sul campo. Troianiello, infatti, nel corso degli anni, è divenuto un vero e proprio personaggio di spicco nel mondo dei social, mettendo in mostra ciò che dal campo sarebbe difficile immaginare, soprattutto nell’epoca del calciatore divo, che sempre più spesso appare lontano anni luce dalla nostra quotidianità.

Allegro, scanzonato, auto ironico, sempre pronto ad inscenare spassosi siparietti.

I suoi video hanno fatto il giro del web, pubblicati dalle più importanti pagine Facebook (CALCIATORI BRUTTI, una su tutti), con record di like e condivisioni, che l’hanno trasformato, nel giro di pochissimo tempo, in un idolo per gli appassionati di calcio e non.

Dalle simpatiche interviste ai tempi della militanza senese con il compagno di reparto D’Agostino, in un italiano tutt’altro che impeccabile, agli spogliarelli durante le cene di squadra sulle note del celebre coro “Ma quanto è bello Gennaro Troianiello”, passando dai balli su tavole imbandite a performance canore dei tormentoni estivi spagnoli.

Gennaro Troianiello è soprattutto questo, l’uomo spogliatoio per antonomasia, colui che favorisce l’intesa e l’affiatamento dei compagni, dei membri dello staff, il calciatore capace di trasformare 25 sconosciuti in una famiglia nel giro di pochi mesi.

E se è vero ciò che tutti gli allenatori affermano, e cioè che il segreto dei successi sul campo risiede nell’intesa dei calciatori anche al di fuori di esso, allora si può facilmente comprendere perché Troianiello, pur non avendo raggiunto traguardi sportivi eccelsi, è ancora oggi, a 36 anni, ambito dalle squadre che desiderano compiere il salto di qualità.

In calce, alleghiamo i link delle performance extra-calcistiche che l’hanno reso famoso. Vi sfidiamo a non ridere.

In bocca al lupo Gennaro!

https://youtu.be/r4yYAQMVXlg

https://youtu.be/q7sSQ4P4MLo

https://youtu.be/ual4UgNVshk

https://youtu.be/mfykqPZiy8Y

