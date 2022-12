Giovane militare pestato dal branco, anche la vittima rischia il processo per rissa aggravata

Il giudice ha rinviato gli atti alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha riscontrando un nuovo capo di imputazione.

BAIA E LATINA Quattro giovani assolti, appena poche settimane fa, ma la questione non è affatto chiusa. Il giudice “assolutore”, infatti, ha anche rinviato gli atti alla Procura perché ha riscontrato, nel corso del processo di primo grado, che l’accusa da muovere sia quella di rissa aggravata dalle lesioni e non lesioni aggravate. Stavolta a rischiare il processo non saranno solo i 4 giovani già assolti, ma anche la loro vittima, Michele Mone, giovane militare. Vito Conte, Mario Santagata, Antonio Valletta, Silvano Giovanni Altieri e lo stesso Mone, rischiano

tutti un nuovo procedimento penale.