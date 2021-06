GUARDA IL VIDEO. Raid vandalico al palazzetto dello sport di MONDRAGONE

MONDRAGONE– Raid vandalico messo a segno al palazzetto dello sport che ospita le partite della Fugigreno Basket Mondragone.

Verso le ore 15 di domenica, tre malviventi incappucciati sono entrati in azione nell’impianto sportivo di via Don Adelchi Fantini solamente per vandalizzarlo. L’azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel palazzetto sportivo.

A denunciare l’accaduto è la società sportiva, Fugigreno Mondragone, la quale ha anche divulgato, sui propri canali social le riprese dei vandali in azione, che scrive:”

Questa non è Mondragone! Questa non è la nostra splendida città! Questo non ci fermerà!

La Fugigreno Basket Mondragone condanna su tutta la linea gli atti vandalici avvenuti al palazzetto!