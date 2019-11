Il “Futuro Sindaco” Paolo Sforza non molla! Dopo la nuotata nell’acqua piovana, eccolo ospite da Barbara d’Urso

CASERTA (G.B.) – Continua il battage televisivo di Paolo Sforza. L’ormai arcinoto “broker” casertano, che abbiamo candidato già a sindaco (LEGGI QUI), dopo essere stato intercettato dalle Iene in seguito alla sua irruzione all’interno del parco della Reggia di Caserta, condita con un tuffo nella vasca, è stato ospite nella trasmissione “Pomeriggio Cinque”. Il salottino televisivo, condotto da Barbara d’Urso, l’ha visto presenziare in compagnia di illustri ospiti come la contessa De Blanc e Raffaello Tonon.

L’ultima trovata di Sforza, qualche giorno fa, l’ha visto tuffarsi e “nuotare” (con tanto di muta, pinne e maschera da subacqueo), in un’enorme e “salubrissima” pozzanghera al centro della carreggiata, situata di fronte la stazione, sempre nei pressi della Reggia del Vanvitelli. Roba da far invidia a Massimiliano Rosolino. Durante l’esercizio natatorio, il broker ha oltretutto ingerito una piccola quantità di acqua piovana, che l’ha costretto a recarsi al pronto soccorso per accertamenti. Sono seguite le rassicurazioni per i suoi fan, in apprensione per le condizioni del proprio “idolo”, attraverso il profilo Instagram.

Dopo aver dato risalto, a suo modo, alla facilità di elusione dei servizi di sorveglianza, facendo dapprima irruzione nella Reggia di Caserta e poi nell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, stavolta l’opera di denuncia sociale è da collegare alle critiche condizioni del manto stradale della città. Tanti sono stati i riferimenti polemici durante la trasmissione, soprattutto da parte dalla contessa De Blanc, che l’ha perentoriamente etichettato come un semplice “scemo“.

Il broker, ha controbattuto sostenendo di non aver mai arrecato danni al patrimonio culturale ma, anzi, sottolineando l’importanza delle proprie “eroiche” prodezze, volte a sensibilizzare e dare risonanza a questioni come la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio stesso.

Ormai è tutta questione di giorni, un countdown che si azzera periodicamente, anche fin troppo spesso. La domanda, a questo punto è: quale sarà la prossima trovata del broker?