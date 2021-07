IL VIDEO DELLA VERGOGNA. Guardate dove vogliono far passare le tonnellate di monnezza umida De Luca e Marino. Via Trento e…..

CASERTA (g.g.) – Le tentiamo tutto. Per cui stavolta pur di stimolare l’interesse, l’orgoglio di una passione civile assolutamente inesistente negli ultimi anni da parte dei casertani, abbiamo deciso di non utilizzare la scrittura bensì lo strumento più diretto del video. Per cui, in una giornata in cui il termometro ha toccato i 41 gradi all’ombra, abbiamo percorso in auto tutto quanto il tratto che collega la strada che dall’area dei centri commerciali e soprattutto dalla porta al di là della quale c’è l’enorme conurbazione aversana, che dovrebbe essere, secondo quello che ha raccontato il vicepresidente della Regione Bonavitacola rispondendo all’interrogazione presentata da Gianpiero Zinzi e di cui vi abbiamo dato ampio conto nei giorni scorsi (clicca qui), il percorso dei camion che arrivando da ogni dove giungerebbero fino al nuovo biodigestore della nuova strada provinciale Ponteselice (da non confondere con la via Ponteselice di Recale e Casagiove) dove dovrebbe essere insediato a 500 metri in linea d’area dalla Reggia.

Inutile commentare, basta guardare il video e rendersi conto da dove vogliono far passare questi camion. Una vera assurdità. Zone fortissimamente antropizzate, a partire dall’area di via Trento per proseguire con via Vivaldi costeggiando l’Università. Un’autentica follia!