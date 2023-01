IL VIDEO. PIENA DEL VOLTURNO. Ore drammatiche: il fiume tracima e invade anche le stalle, il salvataggio dei cavalli

CASTEL VOLTURNO La pioggia non dà tregua e la situazione, soprattutto nei Comuni attraversati dal Volturno in piena, diventa di ora in ora più drammatica. Seppure le immagini non sono molto chiare, nel video che pubblichiamo si nota il prodigarsi si alcune persone che tentano di salvare dei cavalli dall’acqua. Le piogge incessanti delle ultime ore hanno gonfiato ulteriormente il fiume Volturno, che ha rotto gli argini in zona Grazzanise e Castel Volturno. Come abbiamo già scritto l’acqua ha invaso almeno 700 ettari di terreni agricoli, distruggendo ortaggi e cereali, ma anche invadendo aziende e stalle.

Intanto la protezione civile da diramato una nuova allerta meteo, stavolta gialla, per la giornata di domani, dalle 8 alle 24.

