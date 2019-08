INCREDIBILE. Esplode una bomba della seconda guerra mondiale a causa di un incendio. Due uomini della Protezione Civile gravemente feriti

GIANO VETUSTO (red.cro.) – Un’esplosione tremenda che ha preso in pieno anche uno della Protezione Civile. Erano sul posto per sedare le fiamme di un incendio in un terreno di Giano Vetusto, ma nel sottosuolo era presente un ordigno bellico, probabilmente figlio della seconda guerra mondiale. Nella deflagrazione è rimasto gravemente ferita una coppia di operatori della Protezione Civile, mentre gettavano acqua sul rogo. Si sta aspettando l’elisoccorso, poichè i due feriti non sono raggiungibili con mezzi di terra.

Sul posto sono giunti diverse unità tra vigili del fuoco, 118 ed esperti speleologi e un elisoccorso da Salerno.