La banda dell’ Alfa colpisce ancora: nel mirino dei malviventi le auto fuori lo stadio comunale

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Banda dei furti d’auto colpisce ancora. Nella serata di mercoledì la banda dell’Alfa Romeo ha fatto tappa a Casal di Principe, nei pressi dello stadio Scalzone: i banditi hanno razziato le diverse vetture in sosta di chi era nella struttura sportiva depredandole di quanto era all’intero. All’uscita le vittime hanno avuto l’amara sorpresa, arrabbiati hanno dovuto fare i conti con i danni ricevuti. Ormai questi atti predatori sono all’ordine del giorno è un dramma. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia per avviare le indagini. Pare che dopo il colpo i banditi si siano dati alla fuga in direzione della Nola Villa Literno.