La data, l’ora e il luogo dei funerali della ragazza uccisa da una fucilata esplosa dal suo giovane amico

Saranno due le comunità a stringersi attorno alla famiglia distrutta. Ieri, lunedì, l’autopsia. I pm lavorano anche ad un’ipotesi di reato di omicidio volontario. Il ragazzo rimesso in libertà tra le polemiche..

TEANO / RIARDO – Si terranno domattina, 2 novembre, proprio nel giorno dedicato alla Commemorazione dei Defunti, i funerali di Francesca Compagnone, la 28enne di Teano morta sul colpo, dopo essere stata colpito da una fucilata, partita dall’arma di Ciprian Vikal, 23enne moldavo, che si trovava con lei.

I funerali inizieranno alle 13,00 nella chiesa della Madonna dell’Assunta nella frazione di Santa Maria Versano di Teano, luogo in cui dove Francesca Comapagnone risiedeva con la sua famiglia. La salma arriverà già in mattinata.

Ieri,

lunedì 31 ottobre, è stata effettuata l’autopsia dagli specialisti dell’Istituto di Medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Il colpo sarebbe partito da distanza ravvicinatissima.

Ricordiamo che la dinamica racconta di una serata trascorsa dai due in un locale della zona e de rientri nell’abitazione della famiglia di lei, a Riardo, teatro di un trasloco. Qui, il giovane moldavo avrebbe imbracciato uno dei fucili presenti in casa e regolarmente detenuti e avrebbe esploso un colpo. Lui ha raccontato i fatti sostenendo che si sia trattato di un tragico incidente. Ma i fatti da chiarire sono ancora molti e la versione del giovane, peraltro rimesso in libertà tra le polemiche da uno dei gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Una versione che non convince i pubblici ministeri Nicola Camerlengo e Gionata Fiore che indagano tenendo aperta la porta all’ipotesi dell’omicidio volontario.