La Domenica di Don Galeone: “Gesù chiede al discepolo di amare gratuitamente, di fare del bene in pura perdita”

XXII domenica T.O. (C) ✣ 28 agosto 2022

I primi, cioè gli ultimi!

Prima lettura Umìliati e troverai grazia davanti al Signore (Sir 3,17). Seconda lettura Vi siete accostati alla città del Dio vivente (Eb 12,18). Terza lettura Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato (Lc 14,1).

La domenica “dell’ultimo posto”. Il tema della liturgia odierna è quello dell’umiltà (cioè: della verità!), propostoci attraverso la lettura del libro sapienziale del Siracide, e la parabola evangelica degli invitati a pranzo. Ancora un avvertimento: forse noi non saremo i primi! C’è una folla invisibile, a noi sconosciuta, ma non a Dio, che ci precede. Il regno di Dio è infatti aperto a tutti; non abbiamo la minima idea circa il posto da noi occupato nella sua graduatoria. Chi presume di saperne di più, si prepari a lasciare il suo onorevole posto al banchetto. Basta aprire il giornale, accendere il televisore: una folla di umili, di ignoti anche alle nostre chiese, persone che mai dovremo osare giudicare perché sono cari a Dio, forse vivono e muoiono al di fuori della chiesa ma sono dentro il Regno di Dio. È l’immenso e anonimo popolo delle beatitudini!

Gesù non è un predicatore astratto; il suo linguaggio ti obbliga a riflettere. Viene invitato a pranzo, come già altre volte. Mentre gli invitati si affrettano a occupare i primi posti, Gesù osserva con ironia, e ci consegna una lezione di umiltà, che non è solo invito al buon senso e al galateo! Gratuità, donazione, semplicità! Sono l’uscita di sicurezza dalle strettoie di un’esistenza pesantemente condizionata dalla protervia del potere e dell’avere, dall’illusione dell’onnipotenza, dal disprezzo di chi non ha denaro. Questa nostra società dello spettacolo e dell’immagine ha spento i riflettori sulle cose piccole e semplici. Che però tali non sono! È questo microcosmo della quotidianità, tanto deriso, che oggi va riconquistato, per poter di nuovo vivere senza lacerazioni, senza quelle frustrazioni che spingono a uccidersi “per noia”. Gesù invita ad occupare gli ultimi posti nel banchetto della vita, quelli dove il clamore degli sbandieratori delle prime file non giunge a usurpare le gioie semplici e pulite della vita; ad accettare gli altri, quei commensali “poveri, storpi, zoppi e ciechi” (v. 13), che portano speranza e fantasia nella nostra nevrotica uniformità dei riti sociali.

La storia dell’uomo, in genere, si regge sulla legge della competizione. La gara fra gli uomini e i popoli è fonte di progresso: ce lo hanno insegnato fin dalle scuole elementari. Siamo arrivati anche a crederci. Perfino i filosofi hanno trovato. quasi sempre, un’identità tra il prevalere di fatto e il prevalere di diritto: “Chi prevale ha ragione!”, sostiene Hegel. La società si organizza e vive sulla competitività. Il giovane oggi si prepara ad inserirsi in questo tipo di società attraverso un’educazione familiare e scolastica spesso tutta orientata verso l’arrivismo sociale. È grave il pericolo di una scuola che diventa luogo di selezione sociale, bocciando i migliori e promuovendo i peggiori. Se una scuola “cattolica” facesse questo, commetterebbe un peccato gravissimo.

Al banchetto dell’umanità siede soltanto una piccola parte. Gli altri sono fuori e fanno ressa e noi cristiani siamo tra i banchettanti. Fu un momento forte del Concilio ultimo, quando un vescovo disse: “Aprite la carta del pianeta e guardate: il mondo cristiano coincide con il mondo ricco”. Come dire: le ricchezze, la cultura, i consumi delle nazioni cristiane del nord poggiano sullo sfruttamento, sulle spoliazioni, sui debiti dei popoli del sud! È una provocazione! A volte essa è tanto forte che mette in crisi la fede, e ci rende non-credibili quando annunciamo il Vangelo. Le teologie nate all’interno dell’occidente privilegiato sono colpite oggi da un sospetto: non sono esse espedienti ideologici per giustificare il privilegio? I popoli del benessere hanno elaborato le teologie del benessere! I semplici non dicono più niente! Noi abbiamo tolto loro la parola, perché la parola appartiene ai competenti, agli studiosi. Facendo di Dio un oggetto di studio, lo abbiamo riservato ai professionisti. Ma il Vangelo dice un’altra verità: “Dio ha voluto rivelare i suoi misteri ai piccoli e ai semplici … Beati i poveri di spirito!”.