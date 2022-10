La domenica di Don Galeone: “Tutto è possibile per chi crede”

2 ottobre 2022 ✣ XXVII Domenica T.O. (C)

La fede è un dubbio superato!

Prima lettura Il giusto vivrà per la fede (Ab 1, 2) Seconda lettura Non arrossire della testimonianza del Signore nostro! (2Tm 1, 6) Terza lettura Aumenta la nostra fede! (Lc 17, 5).

La domenica “della fede convinta” Le letture di questa domenica hanno un tema centrale: la “fede”. Secondo il profeta Abacuc (prima lettura), credere è collocarsi dalla parte di Dio, per comprendere lo svolgersi degli avvenimenti. “Custodisci il buon deposito della fede!”: è la raccomandazione che Paolo, in carcere a Roma, fa a Timoteo (seconda lettura). “Accresci la nostra fede!”: è la preghiera che i discepoli rivolgono al Signore (terza lettura). La fede è qualcosa di bello: è come camminare lungo un sentiero illuminato; ma è anche qualcosa di impegnativo: è la risposta dell’uomo a Dio. La fede non è un elenco di verità, ma una Persona cui affidarsi. Fede è dire Amen! La fede non è un patrimonio, un tranquillante prodotto, un pacifico possesso. Fede è mancanza di prove. Come quando diciamo “speranza” sottintendiamo che manca la cosa sperata, così quando diciamo “fede” sottintendiamo la mancanza di prove. Per qualcuno, molte prove significano molta fede. È invece esattamente l’opposto: prove e fede sono inversamente proporzionali

Prima lettura (Ab 1,2-3; 2,2-4) Abaquq è contemporaneo di Geremia (VII – VI sec. a.C.). La situazione sociale, politica e religiosa in cui vivono è la stessa. L’iniquità regna nel paese: “Tutti passano da un delitto all’altro… il fratello inganna il fratello… Ognuno si beffa del suo prossimo…” (Ger 9,2). Il re è un incapace, ama il lusso, sfrutta gli operai per costruire il suo palazzo. Le ingiustizie, i soprusi, le prevaricazioni sono sotto gli occhi di tutti e Dio pare che si disinteressi di ciò che accade sulla terra. Perché non interviene? Geremia e Abaquq cercano di capire e non temono di litigare (ריב) con Dio: “Dimmi: perché gli empi prosperano? Perché ai malvagi va sempre bene?” (Ger 12,1). “Fino a quando, Signore, continuerai a tacere? Fino a quando tollererai l’ingiustizia?” (Ab 1,2). Dopo aver esposto le accuse sue e del popolo, il profeta tace. Ecco la risposta di Dio: l’empio, che apparentemente prospera, in realtà sta costruendo la sua rovina.

Dal Vangelo (Lc 17,5) Il brano del Vangelo di oggi non è fra i più facili. Cominciamo dalla richiesta dei discepoli: “Aumenta la nostra fede!”. È possibile far crescere la fede? O si crede o non si crede, pensa qualcuno. Allora non ci può essere un più o un meno. Questo sarebbe vero se la fede si riducesse a un pacchetto di verità. In realtà credere non riguarda solo la mente: comporta la piena fiducia in Gesù. Stando così le cose, è facile rendersi conto che la fede può crescere o diminuire. Dal contesto si intuisce anche la ragione per cui gli rivolgono questa preghiera. Egli ha prospettato loro il cammino difficile che li attende: è comprensibile l’invocazione di aiuto: Aumenta la nostra fede! Impiega un’immagine molto strana per la nostra cultura: parla di un albero (un gelso o un sicomoro?); Matteo e Marco parlano di una montagna che può essere spostata con la fede, un’immagine usata anche da Paolo (1 Cor 13,2). Il messaggio è comunque lo stesso: “Tutto è possibile per chi crede” (Mc 9,23).

✶ “Quanti sono coloro che cercano Gesù solo per averne dei favori materiali! Uno deve combinare un affare e cerca perciò l’appoggio del clero; un altro è perseguitato da qualche pezzo grosso e cerca rifugio in chiesa; un altro vuole essere raccomandato presso qualche potente, di fronte al quale egli conta poco. Uno vuole questo, uno vuole quell’altro: la chiesa è piena di gente simile. Di rado si trova qualcuno che cerca Gesù per Gesù” (s. Agostino). La folla del Vangelo seguiva Gesù perché aveva mangiato e si era saziata; pochi erano disposti a credere che non di solo pane vive l’uomo. Il Vangelo ci invita a operare un salto di qualità dal visibile all’Invisibile, dal significante al Significato, dalla materia al Simbolo. L’uomo contemporaneo ha una mentalità positivista. Mi spiego: due più due fanno quattro, il fuoco brucia, un corpo lasciato nel vuoto cade; queste affermazioni sono evidenti e verificabili. Invece: Dio è misericordioso, Gesù è risorto, l’anima è immortale… queste affermazioni non sono sperimentabili, ognuno le può contestare.