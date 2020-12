LA FOTO. Assalti a case e negozi. Il sindaco Aquilante: “Occhi aperti! Banda di rom ruba di tutto e non ha paura di nessuno”

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – In questi giorni concitati per le incertezze di come si festeggerà il Natale, i balordi la fanno da padrone. Secondo quanto segnalato da alcuni cittadini e dall’ex vice sindaco Andrea Aquilante in paese gira una banda organizzata di scassinatori seriali, a bordo di una station wagon, che agiscono sia di notte che di giorno per depredare case e negozi. Pubblichiamo anche la foto che gira sui social estratta dal video di sorveglianza di una telecamera della zona. Questo l’avviso pubblicato da Andrea Aquilante: “A Gricignano, in tanti, in molti, stanno segnalando di una macchina grigia Station Wagon con 5 “zingari” a bordo che sia di notte che di giorno, cioè anche con le persone in casa, entrano e RUBANO DI TUTTO e non hanno paura di nessuno. Si segnalano già diversi reati del genere, non tutti denunciati. L’invito è di stare attenti e di denunciare per allertare le forze dell’ordine. Occhi aperti!”