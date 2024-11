LA FOTO. Schianto tra auto e scooter su Viale Carlo III: due giovani feriti

La presunta dinamica è al vaglio degli agenti della polizia municipale

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Sinistro stradale con feriti in viale Carlo 3 nei pressi della Bmw. Coinvolti una Bmw, condotta da una persona di circa 43 anni e motociclo Sh 127 condotto da un ragazzo 18 anni che aveva una ragazza come passeggero.

Ad avere la peggio proprio i due ragazzi, che sono stati portati all ospedale di Caserta per accertamenti che sono in corso. Presunta dinamica è al vaglio degli agenti della polizia municipale del comandante Alberto Negro, intervenuti per i rilievi del caso.