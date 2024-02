Ladri in casa, figlio riesce a farli andar via. Ma rubata una pistola

AGG. È STATA UNA RAPINA CON SEQUESTRO E TENTANTO OMICIDIO: TUTTI I DETTAGLI

CARINOLA – Le forze dell’ordine dovranno affidarsi anche alle immagini di sorveglianza delle attività vicine all’abitazione, oltre che alla testimonianza del figlio dei proprietari della casa che nel weekendhanno colpito un’abitazione di Carinola.

Il furto è avvenuto nella frazione di Nocelleto. Il giovane ha notato la presenza dei rapitori che hanno preferito andar via, evitando una possibile colluttazione o qualsiasi altro tipo di situazione di contatto con la vittima.

Durante il blitz sono riusciti comunque a portare via una pistola e una somma di denaro in contanti non ancora quantificata.