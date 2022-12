L’ASILO DEGLI ORRORI. Condannate le tre maestre della scuola “Piccole Pesti”

Ma la decisione del gup Pasquale D’Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non soddisfa i 29 genitori costituitisi parti civili.

CASAPULLA. Si chiude, almeno per il momento, con tre condanne, il procedimento a carico delle maestre di quello che è stato definito l’asilo degli orrori di Casapulla. Tre anni e 4 mesi a Francesca Merola; 2 anni e 8 mesi ad Anna Lucia Spina e Valeria Eliseo, oltre all’interdizione dai pubblici uffici, per la Merola, per 5 anni. Questa la decisione del gup Pasquale D’Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per le tre maestre dell’asilo Piccole Pesti, che rispondevano dell’accusa di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni.

indagini furono avviate dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere nel settembre del 2021 e partirono dalla denuncia di un genitore. Le telecamere ripresero gli schiaffi dati anche a bimbi di appena un anno che venivano presi per i capelli o scaraventati a terra. Le condanne di oggi, in ogni caso, sono state contestate dai 29 genitori dei 44 bimbi costituitisi parti civili, così come già furono contestate le richieste di condanna dei pubblici ministeri.