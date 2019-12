CASERTA – Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di venerdi’ 6 all’1 di sabato 7 dicembre, per chi proviene da Roma, sara’ chiuso l’allacciamento con la A30 Caserta-Salerno, verso Salerno. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno e proseguire in direzione di Salerno.