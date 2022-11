LE FOTO. Danni del MALTEMPO. Alberi caduti e non solo. Smottamenti, guaine e cartelloni pericolanti

CASERTA – Da questa mattina tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e dei distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese sono impegnate per far fronte alle numerose richieste di interventi causati dall’ennesima ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia Casertana a distanza di pochi giorni. Anche in questo caso i numerosi interventi delle squadre sono stati caratterizzati soprattutto dal forte vento che ha causato smottamenti, guaine e cartelloni pericolanti, ma soprattutto alberi caduti su edifici e sulle strade, come quello che ha riguardato un intervento svolto verso le ore 11:00 nel comune di Caserta in via Laracca presso parco Cerasole dove un albero si è schiantato su un’auto parcheggiata fortunatamente senza passeggeri a bordo (CLIKKA E LEGGI).

class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped">

Tutte le zone della provincia di Caserta sono state colpite, tuttavia sono stati registrati un numero particolarmente rilevante di interventi soprattutto nelle zone di Caserta, Castel Volturno e Mondragone.