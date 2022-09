LE FOTO E IL VIDEO. Erogazione del gas ancora bloccata dopo l’incendio di stanotte della cabina del gas

TEANO – Ritorniamo con altri dettagli sulla notizia dell’incendio alla cabina del gas metano che ha creato disagi a Teano (CLIKKA E LEGGI) con altri particolari, comunicati dal vigili del fuoco:

Questa notte verso le ore 02:00 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti sulla SS7 in località Sidicinum nel comune di Teano per un incendio che si è sviluppato all’interno di una cabina di riduzione del gas metano. I Vigili del Fuoco, immediatamente giunti sul posto con due squadre, una proveniente dal locale distaccamento di Teano, una proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese ed un’autobotte in supporto proveniente dalla sede centrale del Comando, hanno provveduto a circoscrivere l’incendio ed a contenere le fiamme permettendo così la chiusura della condotta da parte del personale specializzato della rete Snam con conseguente estinzione dell’incendio. Al momento l’erogazione del gas per i cittadini di Teano e zone limitrofe risulta ancora bloccata.