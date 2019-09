LE FOTO. Elezioni provinciali, presentata la lista di FDI. Ora il partito della Meloni rivendica la candidatura alla carica di governatore

Caserta – In un’affollata conferenza stampa ieri mattina, presso la sede provinciale del partito è stata presentata la squadra dei candidati di FDI alle prossime elezioni provinciali.

A fare gli onori di casa il presidente provinciale Enzo Pagano che ha ringraziato tutti i candidati e tutta la dirigenza provinciale del partito, coordinata dal responsabile dell’organizzazione Claudio Ursomando, per l’impegno profuso alla presentazione della lista che, è stato ribadito, è l’unica lista presentata con il simbolo di partito.

A salutare i candidati è intervenuto il consigliere regionale Michele Schiano che ha evidenziato la crescita esponenziale che il partito di Giorgia Meloni sta avendo anche in regione Campania, con numerose richieste di adesioni. A confermare questo dato è stato il presidente regionale di FDI Gimmi Cangiano che, pertanto, ha rivendicato per FDI la candidatura del prossimo governatore della Campania per il centro destra.

Non ha voluto fare mancare la sua presenza il Presidente della Provincia Giorgi Magliocca che ha salutato che con soddisfazione la presenza di FdI alla prossima competizione elettorale rivendicando e rimarcando tutti i risultati fino a d’ora ottenuti e che porteranno la provincia ad un prossimo pareggio di bilancio.

A concludere i lavori la senatrice di FDI Giovanna Petrenga che ha rimarcato l’importanza del lavoro di squadra, anche tra i partiti della coalizione, per ottenere traguardi sempre più prestigiosi augurando, al contempo, buon lavoro a tutti i candidati.