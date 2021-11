LE FOTO. INCREDIBILE A CAPUA. Topi indisturbati in giro per il Sert

CAPUA – Porterà con se una serie infinita e inevitabile di polemiche la foto che in queste ore è emersa dal Sert di Capua. Infatti, nell’immagine che pubblichiamo su Casertace vediamo come un almeno un topo stia girando indisturbato per le stanze del centro.

Sono già stati diversi i membri dell’equipe sanitaria a sottolineare come nel centro dedicato al servizio per le tossicodipendenze gli operatori stiano lavorando da alcuni giorni con ospiti indesiderati come possono essere dei topi in giro per la struttura. Una situazione chi immediatamente è da risolvere per riportare contegno in un lavoro così importante ed essenziale per la comunità.