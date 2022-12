LE FOTO. TRAGEDIA SFIORATA Crolla edificio del centro storico, sgomberati gli occupanti

E’ accaduto stamattina all’alba in via Francesco Bagno. Le forti piogge e l’usura del tempo hanno contribuito all’evento: sul posto vigili del fuoco, vigili urbani e tecnici comunali. Il sindaco: mi appello ai proprietari per la messa in sicurezza degli edifici.

CESA Questa mattina, all’alba, in un cortile privato in via Francesco Bagno a Cesa una porzione di un edificio è crollato.

Le piogge forti di questi giorni, scrive sul suo profilo facebook il sindaco Enzo Guida, l’usura del tempo, hanno contribuito a questo evento. Per fortuna, tenuto conto pure dell’orario in chi è avvenuto il crollo, non ci sono state conseguenze negative per le persone.

Sul

posto c’è stato l‘intervento del Vigili del fuoco, dei vigili urbani ed il tecnico comunale. Immediatamente, con una ditta privata, si è messo in sicurezza l‘edificio ed abbattendo la parte restante.

Sono state fatte sgomberare anche le persone che potevano avere problemi a seguito del crollo.

Questa

situazione mette in rilievo che nel centro storico ci sono troppe abitazioni che presentano problematiche simili.

“Non è escluso l’adozione di ordinanze che obblighino i privati ad intervenire. Abbiamo il dovere di evitare situazioni di pericolo che potrebbero determinare i rischi serie alle persone. L’appello – sottolinea, ancora, il primo cittadino – è ai proprietari a valutare con urgenza la messa in sicurezza”.