RILEGGI IL LIVE. MESSINA-CASERTANA 1-1. Ragusa sblocca la partita sulla sfortunata deviazione di Anastasio, l’ex Damian risponde subito

Ennesimo pareggio per la Casertana, il quinto da inizio campionato, strappato nelle ultime fasi di una partita molto contenuta dal punto di vista dello spettacolo. Si gioca molto a centrocampo, soprattutto per il Messina che per oltre settanta minuti impone un gran ritmo ai falchetti, ma le manovre sono inconclusive per entrambe le squadre. La deviazione di Anastasio sul tiro di Ragusa regala un gol che ci si aspettava per i siciliani, i quali vengono subito sorpresi da una reazione lampo della squadra di Cangelosi con un contropiede da manuale, che culmina con la rete di Filippo Damian, primo marcatore della squadra in questo campionato oltre Curcio. Sale la squadra ospite negli ultimi minuti, ma non ci sono particolari azioni. Rimane quasi invariato il discorso classifica: la Casertana al momento è quattordicesima, fuori dalla zona play off, il Messina a due lunghezze di distacco con una partita in meno occupa il diciassettesimo posto, ma la situazione rimane precaria per entrambe le squadre che torneranno in campo domenica, rispettivamente con Avellino e Giugliano.

FINE SECONDO TEMPO

Fischia tre volte Rinaldi, finisce 1-1 allo ”Scoglio”

90’+1 TOSCANO! ARRIVA AL LIMITE DELL’AREA SU PALLA VAGANTE, TENTA CON L’ESTERNO ED E’ SOLO FUMAGALLI A NEGARGLI LA GIOIA TOGLIENDOLA DALL’ANGOLINO IN BASSO A DESTRA

4′ di recupero nel finale di Messina-Casertana

86′ Rivoluzione in attacco per mister Modica: escono Zunno e Luciani per Cavallo e Plescia

82′ Cavallo! Prova a fare tutto da solo l’attaccante giallorosso con il tiro a giro, ma il pallone è di facile intesa per Venturi

77′ DAMIAN! PAREGGIA LA CASERTANA: palla geniale servita da Casoli sulla corsa del numero 8 dei falchetti, che a tu per tu con Fumagalli non sbaglia. Niente esultanza per l’ex giocatore del Messina

75′ Altra sostituzione sempre per i rossoblù: fuori Calapai, dentro Paglino

73′ Cambio per la Casertana: entra Tavernelli per Proietti, si sbilancia i attacco Cangelosi

66′ GOL MESSINA! RAGUSA BATTE VENTURI. L’ex Sassuolo segna il primo gol in stagione, complice la decisiva deviazione di Anastasio: da posizione defilata il numero 90 dei giallorossi aveva trovato la porta, ma per insaccare è fondamentale lo sfortunato intervento del terzino rossoblù

60′ Doppio cambio per il Messina: lasciano il campo Emmausso e Giunta per Ragusa e Tropea

56′ VENTURI! MIRACOLO DEL PORTIERE DEI FALCHETTI. Cavallo crossa per Emmausso, il quale preferisce scaricare in mezzo per Plescia che conclude a botta sicura in porta. Salva il risultato in maniera clamorosa l’estremo difensore dei campani!

53′ CAOS IN AREA ROSSOBLU’! CADE CELIENTO IN UNO CONTRO UNO CON PLESCIA CHE ERA SOLO CON DAVANTI VENTURI! ARRIVA IN EXTREMIS ANASTASIO A SALVARE LA CASERTANA

48′ Ammonito subito il nuovo entrato Toscano, brutta entrata su Plescia

45′ Cambia subito Cangelosi: esce Carretta per Toscano

SECONDO TEMPO INIZIATO

Primo tempo bloccato per entrambe le squadre: poco gioco, molta confusione. Il Messina controlla maggiormente la sfera, ma c’è solo un’occasione a testa, con Curcio prima per la Casertana e con Plescia, poi, allo scadere.

FINE PRIMO TEMPO

Rinaldi fischia due volte, finiscono i primi 45′

45’+3 PLESCIA! SPALLE ALLA PORTA, SI GIRA E CENTRA LA PORTA MA VENTURI SI ALLUNGA SUL PALLONE!

45′ 2′ di recupero annunciati dal quarto uomo

45′ Giunta va altissimo con la conclusione, ma buono lo sviluppo sulla fascia per il Messina con il fraseggio tra Emmausso e Frisenna

41′ Si abbassa il ritmo di entrambe le squadre: il Messina gestisce meglio il possesso palla ma non si costruiscono manovre pericolose né da una parte né dall’altra. Molti fuorigioco, tattiche ormai già quasi saltate nonostante il cronometro ancora generoso per le squadre

33′ Manovra sfiancante del Messina che elabora una palla invitante per Plescia: spreca tutto il 28 dei siciliani che era in offside

27′ Ammonito anche Damian! Entrata pericolosa su Franco su un rimpallo a centrocampo, altro giallo per la Casertana dopo circa mezz’ora

26′ Anatasio, al seguito degli sviluppi di un corner, tenta il tiro da distanza proibitiva: altissimo sopra i pali di Fumagalli

21′ PALO DI CURCIO! Cross perfetto di Carretta, il 10 anticipa Lia ma scheggia il legno sulla conclusione di testa

18′ Giallo per Franco: ferma l’avanzata dei rossoblù tirando giù Damian. Un ammonito per parte dopo meno di venti minuti

16′ CAVALLO! Prova ad alzarsela da solo al limite dell’area e concludere a rete. Pallone in curva, ma gran momento del Messina

12′ EMMAUSSO! AVEVA TROVATO LO SPECCHIO DALLA PUNIZIONE RIMEDIATA DA PLESCIA, MA VENTURI RISPONDE CON UNA GRAN PARATA!

11′ Ammonito Sciacca: il difensore spinge a terra Plescia su una ripartenza a campo aperto del Messina dopo una brutta palla persa. Spende subito un giallo la difesa della Casertana per prevenire una chiara occasione da gol

7′ Carretta porta il pallone lungo la fascia, rientra in area scaricando al limite per Damian che non trova la porta dal limite. La prima occasione della partita a favore dei falchetti

5′ Ritmi iniziali di studio per entrambe le squadre, ma come pronosticabile la vera partita si svolge tra i possessi a centrocampo con le due formazioni schierate a specchio

1′ Al via il match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Casoli, Proietti, Damian; Carretta, Montalto, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi.

MESSINA(4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Ferrara; Ortisi, Giunta, Franco, Frisenna; Emmausso, Plescia, Cavallo. All. Giacomo Modica.

Si presenta con cattive intenzioni la squadra di Cangelosi in terra sicula, forte dei tre punti conquistati a Teramo contro il Monterosi la scorsa domenica e con l’obiettivo di confermarsi nel recupero della prima giornata contro il Messina. Per il mister dei campani risultano indisponibili Turchetta, ancora in recupero dall’infortunio rimediato con il Potenza e Taurino; non è da dimenticare la lunga assenza di Fabbri: rottura del crociato per lui e tempi di recupero lunghissimi che tagliano al minimo le possibilità di ritorno in campo a stagione in corso. Per i siciliani non è di certo l’avvio sperato: una sola vittoria (contro l’Avellino, prossimo avversario dei campani), condita da due pareggi e due sconfitte che vale agli isolani la diciassettesima posizione in classifica, proprio alle spalle della Casertana, ma con una partita da recuperare ( Taranto-Messina del 18 settembre). Mister Modica, al netto della sconfitta contro il Sorrento, dovrà fare a meno di Scaffetta, il quale ha rimediato una squalifica nella trasferta campana. Out anche Zammit per convocazione in U21 nella nazionale maltese. Match affidato a Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa

Alfonso Centore