Lo Chef Gianmarco Cirrone del Santupietro Restaurant Ospite d’Onore al Pranzo di Beneficenza nel Carcere di Santa Maria Capua Vetere

Gianmarco Cirrone, chef di eccezione nel pranzo di beneficenza di giovedì 19 Dicembre per i detenuti del carcere. Giunta all’undicesima edizione l’evento è organizzato da “Prison Fellowship Italia”- Il giovane chef è il protagonista dell’ormai rinomata cucina del Santupietro Restaurant di Santa Maria Capua Vetere

S. Maria C.V. – Lo Chef Gianmarco Cirrone, volto noto del Santupietro Restaurant di Santa Maria Capua Vetere, sarà tra i protagonisti dell’undicesima edizione del pranzo di beneficenza organizzato da Prison Fellowship Italia. L’evento, che avrà luogo il 19 dicembre all’interno della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, si inserisce in una iniziativa di rilievo nazionale che coinvolge chef stellati e personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport.

Lo scopo è nobile e carico di significato: regalare un momento di bellezza, speranza e integrazione ai detenuti e, in alcune strutture, anche ai loro figli. Un’occasione in cui l’arte culinaria si unisce alla solidarietà, trasformando un semplice pranzo in un simbolo di inclusione e rinascita.

Lo Chef Gianmarco Cirrone, con la sua esperienza e la passione che contraddistinguono la cucina del Santupietro Restaurant, porterà il suo contributo creativo, affiancandosi a grandi nomi della gastronomia italiana. Tra questi, figurano eccellenze come Heinz Beck (La Pergola, Roma), Cristina Bowerman (Glass Hosteria, Roma), Anthony Genovese (Il Pagliaccio, Roma) e Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini, Verona), solo per citarne alcuni.

L’iniziativa, promossa da Prison Fellowship Italia in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito Santo e la Fondazione Alleanza del RnS, è resa possibile grazie alla generosità di numerosi benefattori e volontari. La giornata prevede non solo la preparazione di pietanze gourmet da parte degli chef, ma anche l’intervento di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della società civile. Questi ultimi, oltre a servire i pasti, si esibiscono in performance artistiche e musicali, contribuendo a rendere l’atmosfera più calorosa e accogliente.

Il progetto, che ha raggiunto l’undicesima edizione, si svolgerà contemporaneamente in numerose carceri italiane, riaffermando il messaggio di vicinanza e sostegno ai detenuti, spesso dimenticati dalla società. “Il Natale è un momento speciale per ricordare che anche dietro le sbarre c’è bisogno di speranza e dignità”, sottolineano i promotori dell’iniziativa.

La presenza di Gianmarco Cirrone al pranzo solidale rappresenta un motivo d’orgoglio per il territorio di Santa Maria Capua Vetere. Con il suo talento, lo chef contribuirà a portare ai detenuti non solo sapori unici, ma anche il messaggio di un’umanità che non esclude nessuno.

Questa iniziativa è la dimostrazione di come la cucina possa andare oltre la dimensione gastronomica, divenendo uno strumento di unione e condivisione. Lo Chef Cirrone e i suoi colleghi offriranno ai detenuti un’esperienza che va oltre il semplice gusto: un momento di bellezza e speranza per chi troppo spesso vive ai margini della società.

Un Natale, dunque, che non si limita alle festività tradizionali, ma che diventa simbolo di solidarietà, inclusione e amore per il prossimo. E se è vero che il cibo unisce le persone, in questa occasione unirà due mondi apparentemente distanti, dimostrando che ogni uomo ha diritto a un momento di luce, anche nel buio di una cella.