LO SCHIANTO DELL’APPIA. Avevano ripulito diverse case. Tre ladri si sono schiantati provando invano a fuggire

VITULAZIO- Emergono nuovi particolari su quanto accaduto ieri sera a Vitulazio lungo la Strada Statale 7 Appia vicino all’autosalone MA.LU’ Cars (LEGGI QUI UN NOSTRO PRIMO ARTICOLO). Una Ford Focus Station Wagon con 4 persone a bordo di nazionalità albanese é uscita fuori strada per motivi in via di accertamento, impattando violentemente nei pressi del citato autosalone. Tre occupanti, feriti in maniera grave, dopo l’impatto, si sono allontanati ed il quarto é rimasto incastrato nell’auto. Uno dei fuggitivi é stato trovato in pessime condizioni, a circa una quarantina di metri dall’auto mentre un secondo é stato rintracciato a circa un chilometro, anch’egli dolorante al petto e alle costole; il quarto non è stato trovato. I tre sono stati portati in ospedale.

Sul posto i carabinieri di Capua e Vitulazio che hanno trovato arnesi atto allo scasso sull’auto dei fuggitivi.