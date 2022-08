MALTEMPO. Ancora danni nel casertano. Prorogata l’allerta meteo

MARCIANISE/MACERATA CAMPANIA/PORTICO – Una bomba di acqua si è abbattuta anche oggi sulla nostra provincia. Tra i comuni particolarmente colpiti ci segnalano Marcianise, Macerata Campania e Portico. Strade allagate e numerosi crolli di rami e alberi. Nello specifico a Marcianise sono completamente allagate via Musone e via Novelli. Situazione peggiore a Portico dove via Armando Diaz si è trasformata in un fiume in piena con auto intrappolate.

Intanto la Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo invitando tutti alla prudenza.

ALLERTA METEO PER TEMPORALI ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI

È attualmente in vigore sulla Campania un’allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi.

Ma la perturbazione insisterà ancora sulla nostra regione. La Protezione Civile della Regione Campania ha, infatti, emanato un nuovo avviso di criticità meteo sempre per piogge e temporali e sempre di colore Giallo anche per la giornata di domani: sarà valido dalle 12 alle 21 di giovedì 11 agosto, sull’intero territorio regionale.