MALTEMPO & SCUOLE CHIUSE. Il sindaco Lavanga ferma le lezioni a MONDRAGONE

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Vista l’eccezionale ondata di maltempo che sta investendo la regione Campania nelle ultime ore, e visto l’ultimo bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, Regione Campania, √® stato prorogato lo stato di allerta di livello arancione, sull’intero territorio.

Per questi motivi il Sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha ritenuto necessario in via precauzionale e per tutelare la incolumità della popolazione rivierasca, emanare una ordinanza di chiusura delle scuole per i giorni 26 e 27 settembre, inoltre i cittadini tutti sono invitati alla massima attenzione e prudenza.