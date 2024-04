MARCIANISE E LA MITICA CUC NOLANA. Ecco quanto costa e la ditta che lavorerà alla manutenzione straordinaria della scuola di piazza Calcara

Una piccola impresa, essendo una srl unipersonale, capace di battere le offerte di altre ditte

MARCIANISE – Della Centrale Unica di Committenza di Nola abbiamo scritto spesso, così come spesso abbiamo scritto dell’uomo più importante di questa stazione appaltante, ovvero Angelo Gambardella.

A questa CUC si sono presto affrancati tanti comuni della nostra provincia che, dovendo scegliere tra l’amministrazione provinciale (sic!), il comune di Caserta (ari-sic!) per gestire le gare d’appalto finanziate dai fondi PNRR, hanno deciso di affidarsi a questa stazione che, però, non ha dimostrato una capacità di attrarre molte società, visto che CasertaCe ha mostrato un’inquietante tendenza alla partecipazione di due, tre, ma a volte anche una sola società, sulle 10 o 20 invitate da questa centrale di committenza.

Oltre a non capire, in linea di principio, perché tanti comuni casertani, Teverola, Gricignano, Succivo, Orta, sbarcassero nel napoletano per gestire le gare d’appalto, criticammo anche la scelta di Marcianise di affidarsi a una CUC nella quale di gare discutibili, anzi, discutibilissime, si era già scritto e non poco (LEGGI QUI UN CASO PER TUTTI).

La convenzione con CUC dell’Area Nolana è stata stipulata dal commissario prefettizio Ciro Silvestro e non dall’attuale amministrazione comunale, ci fecero sapere da Marcianise. Una specifica che poco ha cambiato il nostro punto di vista sull’argomento.

Sono passati diversi mesi, ma noi non ci siamo dimenticati del rapporto tra Marcianise e la CUC (LEGGI QUI L’ULTIMO ARTICOLO) e quindi abbiamo seguito le procedure affidate dall’amministrazione Trombetta alla stazione nolana.

In queste ore è stata resa nota la società che, salvo modifiche last minute, si aggiudicherà i lavori dal valore di 215 mila e 223 euro relativi alla scuola Mazzini di Piazza Calcara.

A presentare la migliore offerta, ricevendo quindi i galloni di prima in graduatoria, è una società napoletana, la Geom. Biagio Limone, che già in altre occasioni ha partecipato e ha lavorato in cantieri della nostra provincia. Una srl unipersonale, guidata dall’omonimo Biagio Limone, che grazie al ribasso del 34% è la prescelta per la proposta di aggiudicazione, atto propedeutico a quella definitiva.

Cercheremo di darvi, nelle prossime ore, qualche informazione in più sulla storia dell’impresa di Napoli, con sede in piazza dei Martiri.