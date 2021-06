MARCIANISE – Condannato a 3 anni ed 8 mesi, a fronte di una richiesta del magistrato di 7 anni di carcere, un 40enne di Marcianise accusato di estorsione continuata ai danni dei genitori. E’ la sentenza emessa dal giudice Dello Stritto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’uomo era finito in carcere per aver estorto denaro ai familiari per acquistare droga.