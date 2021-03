MONDRAGONE. Che brutta fine ha fatto la fontana di Piazza Umberto I. IL VIDEO

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Era il 24 Marzo 2016 quando venne inaugurata la fontana di Piazza Umberto Primo, voluta dall’Amministrazione Schiappa. Un lavoro costoso, durato diversi mesi e non privo di polemiche. Oggi, la famosa fontana della discordia che versa in un totale stato di abbandono, รจ divenuta una pattumiera ai piedi del silente campanile, come mostrano le immagini girate nel primo pomeriggio di oggi. Insomma, un monumento “morto” Che fa da pendant ad un bellissimo centro storico addormentato, dove resistono ancora due bar, un fiorista ed una edicola e qualche altro negozio ad inizio del Corso Umberto. Commercianti che nonostante la crisi, continuano con coraggio a non mollare.