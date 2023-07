MONNEZZA E APPALTI TRUCCATI. La difesa di Carlo Marino rinviata a settembre. Super perizia per il traffico illecito

Il giudice fissa per il 29 settembre le discussioni delle difese. Oggi sarebbe dovuta toccare ai legali del sindaco di Caserta, ma anche loro sono stati rinviati a fine estate.

CASERTA/AVERSA/S.ARPINO/CURTI. Dopo che a inizio giugno la Dda aveva chiuso la sua requisitoria, chiedendo il processo per i sindaci di Caserta, Carlo Marino, di Curti, Antonio Raiano, oltre che per l’ex assessore di Aversa Paolo Galluccio, il manager di Sant’Arpino Carlo Savoia ed altri (l’accusa è di turbativa d’asta). oggi è toccato all’avvocato Iannotti, difensore del primo cittadino di Curti, perorare le tesi del suo assistito. Avrebbero dovuto procedere con la loro arringa, anche i difensori di Carlo Marino ma, il giudice Anna Tirone ha rinviato il tutto all’udienza fissata per il 29 settembre prossimo. In quella data i legali del sindaco di Caserta e tutti gli altri difensori degli imputati terranno le loro discussioni (il che fa presumere che non si riuscirà a terminarle in quella sola udienza).

Entro il 29 settembre, però, dovrà essere depositata la perizia sul traffico illecito di rifiuti, invocata dai due imputati (il sindaco Raiano e Michele Oliviero) che hanno chiesto il rito abbreviato. Per il pm della Dda, Fabrizio Vanorio, infatti, a Curti ci sarebbe stato un accordo per favorire la Xeco di Carlo Savoia per la rimozione di cumuli di rifiuti, che poi sarebbero stati smaltiti presso impianti non autorizzati, nei pressi del cimitero. Il via libera al rito abbreviato è, dunque, condizionato proprio alla perizia.

In attesa della prossima udienza, ricordiamo che il pm della Dda ha chiesto il processo per tutti gli imputati: oltre ai già citati Carlo Marino, Antonio Raiano, Paolo Galluccio e Carlo Savoia, ci sono anche l’ex dipendente del Comune di Caserta Pippo D’Auria, l’ex dirigente dello stesso ente Marcello Iovino, il mediatore Pasquale Vitale di Caserta, Biagio Bencivenga di Cardito, Gennaro Cardone di Portici, Angelo Egisto di Marcianise, Eduardo Cotugno di Aversa; l’ex comandante della polizia municipale di Curti Igino Faiella, Michele Fontana di Villa Literno, Carmine Gallo di Giffoni Vallepiana; Salvatore Merola di Curti; Nicola Mottola di Lusciano; Michele Oliviero di Villa Literno, Ernesto Scamardella di Monte di Procida; Anna Scognamiglio di Trecase.

Per la Dda sarebbero almeno 44 le gare d’appalto bandite da altrettanti Comuni delle province di Caserta, Napoli, Salerno, Benevento, Latina e Potenza nel settore dei rifiuti solidi urbani, che sarebbero state “aggiustate” dall’imprenditore Carlo Savoia, e dai suoi collaboratori, con la complicità di alcuni sindaci e dei funzionari pubblici.ora tytto rinviato settembre.

Nel collegio difensivo sono impegnati, tra gli altri, gli avvocati Raffaele Costanzo, Giuseppe Stellato, Giuseppe Tuccillo, Gennaro Iannotti, Dario Pepe, Giuliana Tammelleo, Alberto Martucci, Dezio Ferraro, Francesco Cappiello, Gabriele Amodio, Vincenzo Iorio, Alfonso Quarto e Mario Griffo.