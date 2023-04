Morta davanti al centro estetico, domani i funerali. Social inondati di messaggi per la dolce Veronica

Nella chiesa di Pugliano, a Teano.

TEANO/MARCIANISE Veronica Pallaro di Teano, la 32enne deceduta ieri a causa di un improvviso malore, mentre si trovava davanti ad un centro estetico in viale Kennedy a Marcianise, sarà salutata oggi dai parenti e dagli amici. Tantissimi amici, stando ai messaggi social di cordoglio che sono giunti per la scomparsa della ragazza. Una morte che ha lasciato attonita l’intera comunità.

Veronica si era recata a Marcianise per accompagnare la cugina, ma prima che quest’ultima mettesse piede nel centro estetico, la 32enne ha accusato un malore che purtroppo le è stato fatale. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso degli operatori sanitari del 118.

I

suoi funerali saranno celebrati domani, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 10.30 a Pugliano, frazione di Teano.

Di seguito alcuni messaggio social dedicati a Veronica.

“Sarai sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori..non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua forza nell’affrontare le difficoltà”.

“Saporita, così ci chiamavamo… Che triste notizia, ci hai lasciato anche tu… Vola in pace , ti vogliamo bene”.

“

E che fatt verò..?

Che scherzo brutto..

Ma non voglio abbattermi , me lo hai insegnato tu. Mi dicevi sempre di guardare la vita con il sorriso e mi dicevi che ero l unico che avevo capito veramente come viverla questa vita di merda.

E allora vivrò così, sorridendo e divertendomi, affinché ogni mia risata permetta al tuo volto di splendere sul mio.

Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere”.