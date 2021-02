LA FOTO. Muore a 56 anni contagiato covid. L’ultimo saluto ad Adriano, poliziotto della Penitenziaria

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – Lacrime e applausi ai funerali di Adriano Cirella, 56enne poliziotto penitenziario. Oggi alle 15:30 presso il cimitero di Carinaro vi è stata la benedizione della salma di Adriano, Sovrintendente della Polizia Penitenziaria in servizio al Carcere di Poggioreale a Napoli.

L’uomo stimato rappresentante della polizia penitenziaria, servitore onesto dello Stato, lascia nel dolore la moglie Carmela Di Martino e i tre figli Aurelio, Francesco e Cristian oltre i tanti amici e colleghi.

Adriano Cirella, che avrebbe compiuto 57 anni fra un mese, si era arruolato nel Corpo nel 1983, tra tre anni sarebbe andato in pensione. Oltre il lavoro, la sua passione era la fotografia e l’Amministrazione lo chiamava spesso come fotografo negli eventi importanti e nelle cerimonie ufficiali. Presenti alla funzione il sindaco, esponenti della Polizia Penitenziaria e i colleghi di Adriano, oltre ai familiari. Al centro del luogo sacro la bara di Adriano accanto alla quale sedeva in lacrime l’amata moglie e i figli .