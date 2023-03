Muore operaio 29enne precipitando dall’impalcatura. Ora la Procura vuole vederci chiaro

AVERSA – Nel pomeriggio di lunedì presso un cantiere edile in via Musto del centro storico di Aversa, Giuseppe D’Agostino di 29 anni ha perso l’equilibrio precipitando da una impalcatura all’interno di un appartamento in cui si stavano facendo lavori di ristrutturazione. Inutili i soccorsi, per il giovane aversano non si è potuto fare nulla.

La procura di Napoli Nord, con sede ad Aversa, competente per territorio, essendo il tragico evento avvenuto proprio nella città normanna, ha disposto un disposto accertamento tecnico non ripetibile sul corpo del 29enne aversano.

Tendenzialmente, questo tipo di accertamento si conclude con l’autopsia, ultimo atto della procura prima della consegna della salma ai familiari per i funerali. E’ quasi certo che in questa occasione si tratti della cosiddetta “autopsia giudiziaria“, che è prevista nei casi di morte che potrebbe essere stata causata da un delitto. Tale accertamento è eseguito da un medico nominato dal Pubblico Ministero tra gli iscritti all’albo circondariale, il quale dovrà consegnare al pm una relazione, che diventerà un atto di consulenza tecnica.