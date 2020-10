Muore per una crisi respiratoria. Oggi i funerali di Raffaele titolare del bar Il Castello

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) – Si è celebrata oggi alle ore 17 la santa messa, in onore di Raffaele Iovine, 54 anni, nella Chiesa ”Nostra Signora di Lourdes” a Villa Literno. Raffaele era il titolare del Bar Il Castello, sposato con Antonietta e padre di Mario e Carmela. L’uomo era molto conosciuto in paese, una brava persona, un onesto lavoratore, che è deceduto per una crisi respiratoria. Il suo caso, di cui abbiamo scritto (clicca qui per leggere), ha fatto scalpore nella comunità per quanto denunciato su Radio Marte al programma di Simioli La Radiazza, da un cittadino che ha assistito incredulo e sconvolto a questo tragedia e che forse poteva essere evitata. L’intera comunità è attonita e addolorata per la perdita di Raffaele, tantissimi i messaggi di addio e cordoglio che stanno giungendo ai suoi cari.