Non si ferma la macchina della solidarietà; ONLUS San Michele dona stock di mascherine all’associazione ATANA

CASERTA- Restare uniti per battere il coronavirus. Associazione ATANA ed Onlus Pubblica Assistenza San Michele hanno fatto proprio questo slogan con un’importante iniziativa nell’interesse della salute pubblica. La Onlus diretta dal dr. Michele Carozza ha infatti donato all’associazione ATANA Associazione Tutela Ambiente Natura Animali uno stock di mascherine, dispositivo necessario nella fase di ripresa delle attività al fine di garantire il contenimento dei contagi da Covid 19.

“Ringraziamo la ONLUS San Michele – afferma il Presidente di ATANA d.ssa Marinella Laudisio – per le mascherine che ci ha donato. Ringrazio in particolare il dr. Michele Carozza che ha dimostrato attenzione e sensibilità in un momento così delicato per la nostra comunità. Per superare questa fase è importante restare uniti ed anche le associazioni presenti sul territorio sono chiamate ad uno sforzo ulteriore di impegno e solidarietà. In tal senso quella di ieri è stata senza dubbio una giornata importante”. I dispositivi di protezione individuali saranno distribuiti ai membri dell’associazione ATANA ed ai responsabili sparsi sul territorio al fine di garantire loro uno strumento protettivo indispensabile per poter continuare i loro compiti di “sentinelle dell’ambiente” sul territorio. “E’ stato un piacere – afferma il dr. Carozza della ONLUS San Michele – collaborare con l’associazione ATANA. Bisogna dare tutti il proprio contributo e noi come ente impegnato attivamente nel sociale non potevamo certo non dare una mano a chi anche nel pieno dell’emergenza sta comunque tenendo alta l’attenzione sulle tematiche ambientali”. Ringraziamenti per l’iniziativa alla Pubblica Assistenza San Michele sono giunti anche dal vicepresidente nazionale di ATANA Vincenzo Iorio nonché dal responsabile giuridico nazionale e Vicario avv. Fabio Carangio