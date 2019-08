Nuovo allarme sul web: sulla Nazionale Appia un uomo si masturba nella sua macchina

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Come al solito, esplode sul web la nuova psicosi, un comportamento incredibile.

All’imbocco della Nazionale Appia, tra San Prisco e la più grande Santa Maria Capua Vetere, ci sarebbe un uomo che, nella sua Range Rover, si masturberebbe guardando video sul cellulare.

Ovviamente, si è arrivata all’esagerazione, parlando del contenuto del video, con minori. Situazione non credibile fino a prova contraria, visto che, in pratica, chi ha segnalato questo particolare avrebbe dovuto mettersi di fianco al maniaco di turno per rendersene conto.