ORE 20.30 ESCLUSIVA, IL SECONDO SONDAGGIO SWG. Ecco cosa cambia a Caserta e in Campania con l’indicazione di chi sarà eletto e chi no

La prima rilevazione fu realizzata nei primi giorni di Agosto, quella che pubblichiamo oggi è recentissima risalendo ai primi giorni di Settembre

CASERTA – Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato un sondaggio, realizzato dalla Swg, sulle intenzioni di veto degli elettori della Campania in vista della prossima consultazione del 25 Settembre, quando questi elettori saranno chiamati alle urne, insieme a tutti quelli delle altre 19 regioni italiani.

Il primo sondaggio di Swg faceva riferimento a rilevazioni fatte nella prima settimana del mese di Agosto. Oggi, 6 Settembre, è stato pubblicato il secondo, frutto di rilevazioni effettuate ad un mese di distanza, cioè nei primi giorni di Settembre. Le tabelle che leggerete non differiscono moltissimo da quelle del primo sondaggio, anche se qualcosa cambia. Prima di tutto, Forza Italia che veniva data al 10 e in certi casi addirittura all’11%, occupa una dimensione di consenso più modesto, attestandosi tra il 7 e l’8%.

Noterete anche nelle tabelle che indicano le differenze, sia per la camera che per il senato tra la rilevazione di inizio Agosto e questa di inizio Settembre una significativa crescita del nuovo partito di Luigi Di Maio, che forse un mese fa scontava ancora un grado di conoscenza molto basso, anche nella regione in cui Di Maio è nato e dove dovrebbe ottenere il miglior risultato. Per carità, nessun numero eccezionale, però non siamo neppure a quel 1% o 2% di un mese fa.

Relativamente al Pd si nota una riduzione del consenso stimato nel collegio di Caserta – Benevento. A questo argomento noi abbiamo dedicato un articolo di approfondimento nel quale abbiamo espresso argomentate perplessità sulla prima stima, effettuata da Swg e che accreditava il Pd, nel collegio di Caserta – Benevento, di una cifra di consenso vicinissima alla percentuale stimata a livello nazionale, in netta contraddizione con un divario, una differenza, che francamente si è attestata sempre attorno al 6 o 7%. Il 18% e qualche decimo, che Swg assegna al Partito Democratico in questo secondo sondaggio marca una differenza di circa 3 punti rispetto a quel 21,5% che la media dei sondaggi dei più autorevoli istituti di rilevazione, attribuisce al partito di Enrico Letta su scala nazionale. Se invece si dovesse confermare la media storica e la differenza tra il voto nazionale e quello riportato nella combinazione tra le province di Caserta e Benevento, il Pd potrebbe raggiungere al massimo da noi il 15%, salvo complicazioni che nel territorio sono del tutto evidenti. Ci sono, ovviamente, anche le tabelle contenti la ripartizione dei seggi nelle due circoscrizioni della Camera e nel collegio unico regionale della Campania per quanto riguarda il Senato. In questo caso si nota qualche leggera riduzione della rappresentanza stimata per Forza Italia, mentre si conferma in toto quella attribuita a Fratelli di Fratelli d’Italia che nel collegio plurinominale proporzionale – Senato conferma i 2 seggi.

Sul fronte Lega, avevamo già scritto di una concorrenza alla Camera tra il collegio di Caserta – Benevento e quello di Salerno – Avellino. Mentre un mese fa il seggio veniva assegnato a quello di Salerno, in questa rilevazione paga dazio Forza Italia e quel seggio lo guadagna proprio la Lega che eleggerebbe il capolista Gianpiero Zinzi che, però, sarebbe sufficientemente blindato anche se il seggio scattasse a Salerno e non a Caserta, visto che il capolista di Salerno – Avellino è anche candidato al uninominale maggioritario in un collegio blindato di Pordenone. Aperta anche la partita per l’attribuzione dei seggi ad Azione – Italia viva, cioè la compagine di Carlo Calenda e di Matteo Renzi. Nel sondaggio di Agosto, fermo restando il seggio nel collegio plurinominale della Camera Caserta – Benevento per il capolista, Generale Camporini, che ormai appare certo, si apre un discorso nuovo per il Senato, anche grazie alla crescita, se pur leggera, riguardante questo partito, nello scenario elettorale della Campania. Ad Agosto Swg assegnava il seggio di Azione – Italia viva nel collegio plurinominale – Senato di Napoli e provincia non attribuendolo, invece, a quello di Caserta – Salerno – Avellino e Benevento. Come potrete notare dalla tabelle, invece, ora c’è incertezza. Swg stima una forchetta tra 0 e 1 seggio nel collegio di Napoli e provincia, capolista Matteo Renzi. Ugualmente una forchetta tra 0 e 1 seggio nel nostro collegio.

Ciò, in sostanza, che questa lista il seggio lo conquisterà, ma non è detto che Caserta rimanga a bocca asciutta e non è detto neppure che i seggi al Senato siano 2, quello di Napoli capolista Matteo Renzi e quello di Caserta – Salerno – Avellino e Benevento, Stefania Modestini. In conclusione pubblichiamo anche le stime di Swg sui collegi uninominali maggioritari della Campania, sia per quanto riguarda la Camera, sia per quanto riguarda il Senato. Anche in questo caso, tranne qualche intensità di colore che cambia, la situazione resta sostanzialmente immutata rispetto ad un mese fa, con i tre collegio maggioritari, due della Camera, uno del Senato, interamente casertani, saldamente nelle mani del Centro destra.