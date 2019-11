ORGOGLIO SANCIPRIANESE. Chef 23enne al fianco di Antonio Cannavacciuolo su Sky . ECCO CHI E’

SAN CIPRIANO D’AVERSA – E’ stato scelto tra centinaia di candidati Francesco Petito, per partecipare ad una trasmissione in onda su Sky. Lo chef 23enne di San Cipriano d’Aversa ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni ed è stato scelto per affiancare lo chef Antonio Cannavacciuolo.

Non si sono fatti attendere i complimenti da parte del sindaco Vincenzo Caterino che su Facebook scrive: “Un altro esempio di quanto il popolo sanciprianese sia in grado di riscattare pregiudizi secolari che ormai affliggono il nostro territorio. San Cipriano è un paese ricco di eccellenze e questo giovanissimo ragazzo ne è l’ulteriore testimonianza. A lui, al papà Domenico, al fratello Christian e alla mamma Patrizia Iovino, vanno i complimenti e gli auguri più sentiti da parte dell’intera amministrazione comunale”.