ORTA DI ATELLA – Posta a sequestro l’intera area che nella città di Orta di Atella ospitava da tempo il mercatino dell’usato. Con un operazione congiunta gli uomini dell ‘arma e della polizia locale hanno posto a sequestro 10 baracche, 18 containers, 2 gazebi, un locale di 40 mq per la somministrazione di alimenti e bavande. Elevate sanzioni per i venditori e per il conduttore dell’area.